BVB: Am Flughafen erwischt! Nächster Wunschspieler schon da

Der BVB ist in den finale Zügen, um den nächsten Transfer einzutüten. Ein Verteidiger von Manchester City ist bereits auf dem Weg ins Trainingslager.

Der BVB ist in den finale Zügen, um den nächsten Transfer einzutüten. Ein Verteidiger von Manchester City ist bereits auf dem Weg ins Trainingslager.

Der finale Kader von Borussia Dortmund nimmt langsam Form an. Nachdem bereits am Donnerstag Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet wurde , ist nun der nächste Neuzugang auf dem Weg ins Trainingslager.

In einem Video der Ruhr Nachrichten ist zu sehen, dass Yan Couto bereits in Zürich gelandet ist und jetzt in Richtung Bad Ragaz fährt, wo der Bundesligist aktuell trainiert. Dort sollen der Medizincheck und die Vertragsunterschrift erfolgen.