BVB-Boss verkündet Can-Überraschung!

Emre Can bleibt Kapitän von Borussia Dortmund. Auch in der kommenden Saison wird der 30-Jährige die Borussia aufs Feld führen, wie Sportdirektor Sebastian Kehl verrät.

Emre Can bleibt Kapitän von Borussia Dortmund. Auch in der kommenden Saison wird der 30-Jährige die Borussia aufs Feld führen, wie Sportdirektor Sebastian Kehl verrät.

Emre Can wird den BVB auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Das verriet Sebastian Kehl in einem Welt-Interview am Montag.