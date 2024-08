BVB: "Maximale Verärgerung" um Moukoko?

Moukoko-Abgang?

Also doch Abschied? Geht es nach Moukokos Berater, gibt es genug Vereine, „die an Youssoufas Qualitäten glauben und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen“, sagte Williams in jenem berüchtigten Interview mit dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano - und drohte so ganz offen mit einem Abgang seines Klienten.