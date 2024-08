BVB schließt Transfer aus – alles nur Gepokere?

Borussia Dortmund gibt mit Tom Rothe einen Außenverteidiger an Union Berlin ab. Nach einem Ersatz für den 19-Jährigen schauen sich dich Bosse nach eigenen Aussagen allerdings nicht um. Doch stimmt das - oder ist das alles nur Poker?

So lange galt die Außenverteidigung als die große Problemposition des BVB. Ian Maatsen konnte diese Lücke in der Rückrunde zwar schließen, durch seinen Abgang tat sich aber das gleiche Problem wieder auf.

Rothe von Borussia Dortmund zu Union

Als Backup oder sogar potenzieller Herausforderer für diese Position galt lange Zeit Tom Rothe . Doch die Dortmunder gaben ihn überraschend an Union Berlin ab (5 Millionen Euro Ablöse; inkl. Rückkaufoption). Dennoch verriet Geschäftsführer Lars Ricken im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz), dass man auf dem Transfermarkt nicht zwingend nochmal tätig werden wollen. Alles nur Gepokere?

Dieser Youngster wird beim BVB befördert

Auf der Asienreise rückte er noch mehr in den Fokus der BVB-Verantwortlichen.

BVB sucht keinen Rothe-Ersatz – alles nur Gepokere?

Neuzugang Yan Couto dürfte auf der rechten Seite gesetzt sein. Der Brasilianer machte sowohl in seinem ersten Test gegen Villareal (2:2) als auch in den Einheiten in Bad Ragaz (Schweiz) einen richtig guten Eindruck: Schnell, technisch stark, mit guten Flanken.