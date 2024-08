Transfer-News: Nächster BVB-Abgang fix!

von SPORT1 07.08.2024 • 09:50 Uhr Borussia Dortmund vermeldet den nächsten Abgang. Verteidiger-Juwel Tom Rothe wird die Schwarz-Gelben verlassen. Für den 19-Jährigen geht es zu einem Ligakonkurrenten.

Borussia Dortmund agiert weiterhin umtriebig auf dem Transfermarkt - und macht den nächsten Abgang offiziell: Wie SPORT1 bereits am Dienstag berichtete, verlässt Tom Rothe den BVB in Richtung der Hauptstadt. Dort schließt sich der Linksverteidiger dem Ligakonkurrenten Union Berlin an.

Über die Vertragsmodalitäten bewahrten der BVB und die Eisernen Stillschweigen. Nach übereinstimmenden Medienberichten erhalten die Schwarz-Gelben fünf Millionen Euro für den 19-Jährigen, ebenso soll es eine Rückkaufoption geben.

Rothe, der bereits am Dienstag aus dem Trainingslager im Schweizerischen Bad Ragaz abgereist war, hatte vergangene Saison leihweise bei Holstein Kiel gespielt. In 33 Zweitliga-Spielen gelangen ihm vier Tore und zehn Vorlagen.

Kehl: „Den nächsten Schritt machen“

„Tom hat nach den Jahren bei uns im Nachwuchs-Leistungszentrum zuletzt in Kiel wichtige Erfahrung im Herrenfußball gesammelt. Nun muss und will er durch möglichst viel Spielzeit auch in der Bundesliga den nächsten Schritt machen“, erklärte BVB-Sportdirektor in einer offiziellen Mitteilung.

Auf der Gegenseite zeigte sich Union hocherfreut über den Transfer: „Seine Qualitäten sind nicht nur uns aufgefallen, daher sind wir sehr stolz, dass Tom sich für den 1. FC Union Berlin entschieden hat“, wird Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt zitiert.

Union hatte zuletzt mit Tymoteusz Puchacz einen Linksverteidiger nach Kiel abgegeben. Rothe füllt den dadurch freigewordenen Platz.