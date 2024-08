Christoph Kramer: „Für meinen Seelenfrieden muss ich Trainer werden“

Christoph Kramer will auch nach seiner Profikarriere im Fußball-Geschäft arbeiten. Wie der Weltmeister von 2014 klarstellt, peilt er dabei auf Sicht durchaus auch einen Trainerjob an. Auch zum DFB-Team hat der Ex-Gladbacher eine klare Meinung.

Nach seiner Vertragsauflösung bei Borussia Mönchengladbach ist Christoph Kramer vereinslos. Ob es mit seiner Profikarriere weitergeht, steht in den Sternen. Im Hinblick auf das Leben nach der aktiven Zeit schweben dem Mittelfeldspieler aber schon konkrete Pläne im Sinn.

„Für meinen Seelenfrieden muss ich Trainer werden“, sagte der 33-Jährige in der neuen Folge des Podcasts Copa TS . „Ich kann ja nicht immer allen im Fernsehen erzählen, wie es besser geht – den Southgate (ehemaliger Nationalcoach Englands, Anm. d. Red.) halb anschießen und es dann nie besser machen.“

Virkus will Kramer „alle Optionen offenhalten“

Kleine Erfahrungen auf diesem Gebiet macht Kramer derzeit schon in der Baller League. „Es ist so geil, wenn wir uns eine Anstoß- oder eine Einwurfvariante überlegen und die zu einem Tor führt“, betonte der Weltmeister von 2024, der in der Kleinfeldliga gemeinsam mit Florian Neuhaus das Team „Golden XI“ coacht.