Aus für Christoph Kramer! Borussia-Star teilt herzzerreißendes Video

Bleibt Kramer der Borussia trotzdem erhalten?

In der vergangenen Saison stand der defensive Mittelfeldspieler in nur noch 16 Partien auf dem Platz, über die volle Distanz absolvierte er keine davon. Während der Europameisterschaft in Deutschland war er einmal mehr als Experte im ZDF tätig und erfreute sich an der Seite von Per Mertesacker dabei großer Beliebtheit.