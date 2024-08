Das BVB-Supertalent, das nie eins war

Was hatten sie sich bei Borussia Dortmund doch alles versprochen von ihm: Als Juwel war Abdoulaye Kamara vor drei Jahren zum BVB gekommen, sollte als 16-Jähriger perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen und in große Fußstapfen treten. Als Empfehlungsschreiben dabei in der sportlichen Vita des Franzosen: Die Ausbildung in der Akademie von Paris Saint-Germain und Berufung in dessen U19 bereits mit 14 Jahren.