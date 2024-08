Bundesliga: TSG Hoffenheim - Holstein Kiel 3:2, Kramaric-Show mit drei Treffern

Der überragende Dreierpacker Andrej Kramaric hat Bundesliga -Neuling Holstein Kiel die Premiere in der Fußball-Eliteklasse gründlich verdorben. Der 58. Bundesligist der Geschichte verlor am ersten Spieltag der neuen Saison unglücklich 2:3 (0:2) bei der krisengeplagten TSG Hoffenheim .

Kramaric traf per Foulelfmeter (6.), mit dem Kopf (37.) und mit dem rechten Fuß (87.) für die Hoffenheimer. Die Kieler müssen ihre ersten Punkte am kommenden Samstag gegen den VfL Wolfsburg anpeilen. Daran änderten auch das erste Bundesliga-Tor der Störche durch den Schweden Alexander Bernhardsson (63.) sowie der Treffer von Shuto Machino (89.) nichts. Zu allem Überfluss sah der zur zweiten Hälfte eingewechselte Andu Kelati nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte (82.).

Hoffenheim-Fans sorgen für Ärger

Vor lediglich 18.503 Zuschauern in Sinsheim dominierten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten. Nach einem Foul von Holstein-Torwart Timon Weiner an Marius Bülter behielt Kramaric vom Elfmeterpunkt die Nerven. Auch im Anschluss an die Führung waren die Hoffenheimer, bei denen Rekord-Neuzugang Adam Hlozek (für 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen) in der Startelf stand, klar überlegen.