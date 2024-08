"Eine Farce“: Tommi Schmitt rechnet mit dem VAR ab

Der Bundesliga-Auftakt am Freitagabend im Borussia Park mit fünf Toren und zahlreichen Wendungen hatte am Ende einen bitteren Beigeschmack.

„Dass gestern, an diesem Abend, in diesem Ambiente (Flutlicht, Choreo, zwei gute Mannschaften, Kampf, Regen, Tore, Leidenschaft) mehr Video geguckt als Fußball gespielt wurde, ist eine Farce“, schrieb Podcaster und Moderator Tommi Schmitt in einem Instagram-Post. „Das konterkariert den Fußball, der so zu seiner eigenen Persiflage mutiert.“