Gladbachs brutales VAR-Drama endet in der 101. Minute

SPORT1 23.08.2024 • 22:42 Uhr Borussia Mönchengladbach erzielt im Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Bayer Leverkusen drei Treffer. Aber nur zwei davon zählen auch. Und die letzte VAR-Pointe sorgt für Sieg der Werkself.

Erster Spieltag, erste Partie, erster VAR-Einsatz - und das gleich vier Mal! Borussia Mönchengladbach musste beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen mehrfach bangen - durfte zweimal jubeln - und wurde dann doch ins Tal der Tränen gestürzt.

Zunächst wurde Gladbach beim Duell mit Meister Bayer Leverkusen ein Treffer in der ersten Hälfte nach einem Foulspiel im Nachgang aberkannt, dann wurde in Durchgang zwei nach einer längeren Unterbrechung auf ein korrektes Tor entschieden, obwohl es auf den TV-Bildern erst nach einer möglichen Abseitsstellung aussah. Und auch kurz vor Schluss musste der VAR wieder eine Linie ziehen - erneut mit dem besseren Ende für die Fohlenelf.

Für die finale Pointe sorgte der VAR dann in der neunten Minute der Nachspielzeit. Ko Itakura traf Amine Adli bei einem Klärungsversuch im Strafraum am Fuß. Schiedsrichter Robert Schröder hatte die Szene zunächst nicht geahndet. Nach Ansicht der Bilder entschied er aber auf Strafstoß für Bayer. In der 101. Minute traf Florian Wirtz im Nachschuss zum 3:2-Sieg.

So lief der arbeitsreiche Abend des VAR im Detail: In der 42. Minute jubelte Gladbach schon frenetisch, in der Annahme gegen Bayer den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielt zu haben. Doch dann grätschte der VAR dazwischen, das Tor von Tim Kleindienst zählte nicht. Aus Ekstase wurde Enttäuschung.

VAR: Deshalb zählte Gladbachs Tor gegen Leverkusen nicht

Was war passiert? Die Leverkusener konnten den Ball nach einem Freistoß in der 42. Minute nicht entscheidend klären - Jonathan Tah, der gegen die Fohlen zum Saisonauftakt zurück in die Startelf gerückt war, hob gleich zweimal das Abseits auf.

Anschließend landete die Kugel bei Rocco Reitz, der mit seinem Schuss jedoch an Lukas Hrádecký scheiterte. Den Abpraller drückte letztlich aber Neuzugang Kleindienst mit dem Kopf am Boden liegend über die Linie. So weit, so gut.

Doch der Treffer wurde nochmal auf ein vorangegangenes Foul von Kleindienst überprüft, Schiedsrichter Robert Schröder vom VAR in die Review Area gebeten. Und tatsächlich: Bevor Kleindienst den Ball über die Linie bugsieren konnte, hatte er Leverkusens Piero Hincapié mit dem Fuß von hinten an der Achillesferse getroffen.

Die VAR-Intervention passte für Gladbach ins Bild, der Saisonstart war schon vor der Entscheidung äußerst unglücklich verlaufen. Mit einem 0:2 gingen die Hausherren in die Halbzeitpause. Granit Xhaka wuchtete den Ball mit sage und schreibe 129 km/h zur 1:0-Führung in die Maschen (12.). Florian Wirtz stellte unmittelbar vor der strittigen Szene um Kleindienst noch auf 2:0 (38.).

In der 59. Minute traf die Borussia durch Nico Elvedi dann regelkonform. Der VAR schaltete sich allerdings auch hier zunächst ein, weil bei Vorlagengeber Ko Itakura eine Abseitsstellung überprüft werden musste. Die Entscheidung ließ mehrere Minuten auf sich warten, letztlich erlöste der VAR die wartenden Gladbach-Fans diesmal aber mit guten Nachrichten.

Und auch in der 85. Minute, als Kleindienst erneut traf, meldete sich der VAR. Diesmal fiel die Entscheidung deutlich schneller, auch wenn es wieder verdächtig nach Abseits aussah. Doch der Treffer zum 2:2 zählte.