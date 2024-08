FC Bayern: Abfuhr! Zukunft von Xavi Simons wohl geklärt

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann wohl auch in der kommenden Saison auf den begehrten EM-Teilnehmer Xavi Simons setzen. Wie das Fachmagazin kicker am Sonntag berichtet, haben sich die Sachsen mit dem französischen Meister Paris St. Germain auf eine erneute Leihe des Niederländers geeinigt. „Eine Kaufoption wird der Deal erneut nicht beinhalten“, hieß es in der Meldung.