FC Bayern: Diese Probleme muss Eberl bewältigen

Die Bayern konnten früh die ersten Sommer-Transfers eintüten. Doch der Markt ist deutlich komplizierter geworden. Das stellt Max Eberl & Co. vor Probleme.

Damit rücken umso mehr die Verhandlungen zwischen Manchester United und dem Rekordmeister in den Fokus. Im Mittelpunkt: Matthijs de Ligt . Er galt bisher als der „Dominostein“, der hätte fallen müssen, ehe die Bayern bei Tah richtig Ernst machen hätten können.

FC Bayern: De Ligt soll noch gehen

Dem aktuellen Bericht zufolge will man de Ligt aber trotzdem noch abgeben. Der Knackpunkt zwischen den Engländern und den Münchnern: das Geld.

Es ist eine Episode, die zeigt, wie kompliziert der Transfermarkt derzeit ist. Kein Verein will sich hinters Licht führen lassen, viele wollen sparen und die zahlreichen Berater spielen ihr eigenes Spiel. Die Interessen aller Beteiligten sind vielfältig.

Transfers werden komplizierter

„Es ist nicht mehr so wie früher, als Uli Hoeneß nach Karlsruhe gefahren ist und sich an den Küchentisch von Familie Scholl, Sternkopf oder Kreuzer gesetzt hat und gefragt hat, ob die nicht nach München wechseln wollen“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.