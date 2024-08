FC Bayern: Diesen Juwelen gibt Kompany eine Chance

von SPORT1 01.08.2024 • 23:30 Uhr In Abwesenheit einiger Stars ist die Asien-Reise des FC Bayern für einige Talente die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. SPORT1 stellt sie vor.

Der FC Bayern befindet sich aktuell auf Asien-Tour, um den Verein auch außerhalb der europäischen Grenzen noch bekannter zu machen. Da zahlreiche EM-Fahrer allerdings noch im Urlaub verweilen, griff der neue Trainer Vincent Kompany auf einige Talente zurück, die mitfliegen durften.

Für diese ist es eine große Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen. Vielleicht kann sogar das eine oder andere Talent überraschen? SPORT1 zeigt auf, welche Talente dabei sind.

Max Schmitt

Max Schmitt ist mit dem FC Bayern nach Asien gereist

Manuel Neuer ist zwar dabei, doch die etatmäßige Nummer drei, Daniel Peretz, fehlt wegen einer Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel. Deswegen unterstützt Max Schmitt Neuer und Sven Ulreich. Der 18-Jährige ist bereits seit 2017 beim deutschen Rekordmeister und stand in der vergangenen Saison für die U19 unter anderem in der Youth League zwischen den Pfosten. In dieser Saison absolvierte er zwei Spiele mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern, bevor es nach Asien ging.

Zudem wurde er mit der U17-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr sowohl Europa- als auch Weltmeister. Bei der Europameisterschaft war er noch die unangefochtene Nummer Eins und stand bei jedem Spiel in der Startelf. Bei der WM startete er auch zuerst, fehlte dann aber erkrankt und wurde ab dem Halbfinale durch den späteren Helden Konstantin Heide ersetzt.

Anthony Pavlesic

Anthony Pavlesic wechselte aus Australien nach München

Auch der Australier Anthony Pavlesic ist Torhüter, kam allerdings erst im Juli vergangenen Jahres nach München. Zuvor spielte er in der Jugend von den Central Coast Mariners. Da er dort in der Saison 22/23 in den letzten drei Spielen im Kader stand, darf er sich australischer Meister nennen. Außerdem sammelte er bisher sechs Spiele für die U17-Nationalmannschaft von Australien sowie ein Spiel für die U20.

In der A-Junioren-Bundesliga als auch in der Youth League wechselte der 18-Jährige sich in der vergangenen Saison mit Schmitt ab. Zudem durfte er ein Spiel in der Regionalliga spielen, dort muss er sich in dieser Saison allerdings wohl hinter seinem Konkurrenten mit einem Bankplatz zufriedengeben.

Adam Aznou

Adam Aznou im Testspiel gegen den 1. FC Düren

Adam Aznou ist in Spanien geboren, hat aber bereits ein Spiel für die U23 Marokkos absolviert. Der linke Verteidiger spielte er in der Jugend beim FC Barcelona und wechselte 2022 an die Säbener Straße. Dort durchlief er sowohl die U17 als auch die U19 und ist mittlerweile fester Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft. Für diese absolvierte er bereits zwölf Partien, stand auch zum Auftakt dieser Saison beim 1:0-Sieg gegen Wacker Burghausen auf dem Feld.

In der vergangenen Winterpause durfte 18-Jährige sogar schon bei den Profis hineinschnuppern: Beim Testspiel gegen den FC Basel kam er in der 77. Minute für Aleksandar Pavlovic, konnte das 1:1-Unentschieden aber auch nicht abwenden.

Javier Fernández

Javier Fernandez trainert aktuell bei den Bayern-Profis mit

Der 17-jährige Javier Fernández startete seine Karriere in seinem Heimatland Spanien in der Jugend von Celta Vigo und Atlético Madrid gespielt. Von den Rojiblancos wechselte er Anfang 2023 nach München.

Dort absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 22 Einsätze für die U19 und war sogar zwischendurch Kapitän. Anschließend wechselte er in die Regionalliga-Mannschaft, wo er acht Spiele machte. Die letzten vier Partien der vergangenen Saison verpasste Fernández mit Leistenproblemen.

In der spanischen Nationalmannschaft spielte er zudem bereits für die U16 und U17, für die U18 machte er Anfang des Jahres sein erstes und bisher einziges Spiel.

Noel Aséko Nkili

Noel Aseko Nkili erzielte gegen den FC Rottach-Egern ein Tor

Im Mai erst hat Noel Aséko Nkili seinen Profivertrag bei Bayern München unterschrieben. 2022 kam er von Hertha BSC in die U19. Dort absolvierte er zehn Spiele, bevor er in die zweite Mannschaft aufstieg. Dort verpasste er in der vergangenen Saison aber den Großteil der Saison, zuerst wegen einer langwierigen Sprunggelenksverletzung und am Ende der Saison mit einer Meniskusverletzung.

Trotzdem feierte er ebenfalls im Testspiel gegen Basel sein Debüt und erzielte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes Tor im Profibereich. Auch im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern wenige Tage vor dem Abflug nach Asien traf er.

Adin Licina

Adin Licina ist seit zehn Jahren beim FC Bayern

Adin Licina ist bereits zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister und durchlief quasi jede Jugendmannschaft. Im letzten Spiel der vergangenen Saison feierte er dann bei der zweiten Mannschaft sein Debüt im Herrenbereich und erzielte dort auch direkt sein erstes Tor. Zuvor hatte er mit der U19 in der A-Junioren-Bundesliga und in der Youth League gespielt. Für diese Saison gehört er zum festen Kader der Reserve. Zudem spielt er in der U17-Nationalmannschaft.

Im Testspiel gegen Rottach-Egern durfte er von Beginn an ran und erzielte binnen einer Minute direkt seine ersten zwei Tore in der Profimannschaft. Vincent Kompany belohnte das mit der Teilnahme an der Asien-Reise.

Nestroy Irankunda

Für Nestory Irankunda bezahlte der FC Bayern 3,4 Millionen Euro Ablöse

Für Nestory Irankunda überwies der FC Bayern in diesem Sommer 3,4 Millionen Euro an Adelaide United. In der australischen A-League hatte der junge Flügelspieler bereits 24 Scorer in 55 Spielen gesammelt. In seinem Debüt für die Münchner beim Testspiel gegen Rottach-Egern traf er direkt, zudem feierte er bereits sein Debüt für die Regionalliga-Mannschaft.