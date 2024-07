FC Bayern: So läuft der Korea-Trip - viele Stars fehlen

Der FC Bayern startet am Mittwoch zur Korea-Tour. Dort erwartet die Mannschaft ein spannendes Programm mit sportlichen und fanbezogenen Highlights.

Der FC Bayern München bricht am Mittwochnachmittag (16:30 Uhr) zur Audi Summer Tour nach Südkorea auf. Die Ankunft in Seoul ist für Donnerstag (10.30 Uhr Ortszeit, 3.30 Uhr MESZ) geplant. Insgesamt 22 Stunden im Flugzeug, dazu sieben Stunden Zeitunterschied zu Deutschland und körperlich sehr belastende klimatische Bedingungen vor Ort machen den Korea-Turn für alle Beteiligten zu einer Herausforderung mitten in der Saisonvorbereitung.