FC Bayern: Goretzka? "Bei mir würde er von Anfang an spielen"

Leon Goretzka hat beim FC Bayern keinen leichten Stand und soll sich aus Sicht des Klubs am besten einen neuen Arbeitgeber suchen. Der 29-Jährige fühlt sich in München allerdings wohl und möchte sich durchbeißen.

Dass Goretzka beim FC Bayern auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld überhaupt außen vor ist, kann Bayern-Legende Markus Babbel nicht verstehen. „Mir ist es ein Rätsel, dass man ihn so infrage stellt“, zeigte sich der 51-Jährige in der Bundesliga-Webshow bei ran verwundert über Goretzkas schweren Stand in München. „Das ist ein großes Fragezeichen.“

Goretzka-Ausbootung „für mich nicht nachvollziehbar“

„In der Kombination mit Pavlovic hat mir das in der vergangenen Saison schon sehr gut gefallen. Da war er in meinen Augen unglaublich präsent und der Leon Goretzka, wie man ihn aus der Vergangenheit kannte“, sprach Babbel in höchsten Tönen von Goretzka. „Das, was jetzt da im Moment abläuft, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber anscheinend hat der Trainer oder der Verein andere Ideen.“