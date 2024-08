FC Bayern: Goretzka-Hammer vor Pokalspiel in Ulm

Leon Goretzka gilt seit geraumer Zeit als möglicher Verkaufskandidat beim FC Bayern. Unmittelbar vor dem Pokalspiel in Ulm trifft nun Trainer Vincent Kompany offenbar eine Entscheidung.

Leon Goretzka gilt seit geraumer Zeit als möglicher Verkaufskandidat beim FC Bayern. Unmittelbar vor dem Pokalspiel in Ulm trifft nun Trainer Vincent Kompany offenbar eine Entscheidung.

Paukenschlag vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern ! Leon Goretzka steht nach übereinstimmenden Medienberichten nicht im Kader des Rekordchampions, der am Abend beim Zweitligisten SSV Ulm (20.45 Uhr im LIVETICKER) seinen Pflichtspielauftakt bestreitet.

Goretzka gilt als Verkaufskandidat bei Bayern

Goretzka gilt in München als Verkaufskandidat, anscheinend ist für den 29-Jährigen keine tragende Rolle mehr vorgesehen.

Beim Testspiel zuletzt am Dienstag gegen WSG Tirol hätte der Mittelfeldstar eigentlich Einsatzminuten sammeln sollen, doch verletzungsbedingt musste Goretzka passen .

Eberl erklärt schwierige Situation um Goretzka

„Da muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden, was dann sein Schritt ist und wie er den Konkurrenzkampf annimmt“, hatte Eberl erklärt . Zudem hatte er von einem offenen Gespräch mit dem 29-Jährigen erzählt.

Zuletzt riet SPORT1 -Experte Stefan Effenberg in seiner Kolumne für t-online Goretzka zu einem Vereinswechsel .

Die Bayern hatten in der laufenden Woche den Innenverteidiger Matthijs de Ligt und ihren Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui für angeblich 60 Millionen Euro plus Boni im Paket an Manchester United abgegeben. Verkäufe waren eine Bedingung des Aufsichtsrates, um eventuell weitere Transfers tätigen zu können.