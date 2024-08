FC Bayern: Müller und der König von Korea

Minjae Kim war nicht zu beneiden. Im Bauch des World Cup Stadiums in Seoul saß der Koreaner auf dem Podium und musste mehrmals die Augen eng zusammenziehen. Das Blitzgewitter war auch für Außenstehende kaum erträglich – vor allem, weil in Europa Sportfotografen üblicherweise nicht mit Blitz fotografieren.

König wider Willen

Den Respekt seines Trainers hat sich der Koreaner mit seiner Art bereits verdient. „Kim bekommt hier viel Aufmerksamkeit. Es ist etwas Besonderes, das zu erleben. Wir haben in München viele Stars. Wir bekommen viel Aufmerksamkeit, wenn wir auf die Straße gehen, aber das hier ist schon etwas anderes. Wie Minjae damit umgeht, ist großartig“, erklärte Vincent Kompany am Freitagabend in Seoul.

Nur Müller kann mit Kim mithalten

Müller-Trikots begehrt

Im Popup-Fanshop des Rekordmeisters in Seoul war Müllers Trikot das, das als erstes ausverkauft war – noch vor dem von Minjae Kim. So erzählen es zumindest die Mitarbeiter des Ladens.

Müller ist und bleibt die Maschine, die den FC Bayern weltweit antreibt und genau weiß, wann er wie agieren muss. „Ich kenne meine Fans in Asien und ich liebe meine Fans in Asien“, ließ er die Menge in einer Seouler Mall wissen. Es herrscht Müller-Mania in Korea.