Harte Kritik an Bayern-Star: Fehler von Minjae Kim "unverzeihlich"

Helmer sprach von „unverzeihlichen Aussetzern“ und ging mit Kim hart ins Gericht. Ein genialer Pass in den Raum von Toni Kroos überraschte den zu weit aufgerückten Kim, Vinicius Jr. entwischte ihm und überwand Manuel Neuer zum 0:1. „Die Finte vorm 0:1, wie er sich von Vinicius Jr. rauslocken lässt. Das lernt man in der Jugend, so hart es klingt.“