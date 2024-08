FC Bayern: Not-Transfer oder Goretzka?

Die Abwehrreihe des FC Bayern präsentiert sich in Wolfsburg nicht immer sattelfest. Während die Bosse einen Not-Transfer nicht mehr komplett ausschließen, könnte Leon Goretzkas Stunde schlagen.

Die Abwehrreihe des FC Bayern präsentiert sich in Wolfsburg nicht immer sattelfest. Während die Bosse einen Not-Transfer nicht mehr komplett ausschließen, könnte Leon Goretzkas Stunde schlagen.

Mit Willen und offensiver Wucht ist der FC Bayern einem Punktverlust zum Bundesliga-Auftakt entkommen. Der 3:2-Sieg in Niedersachsen zeigte, dass der Rekordmeister in den vorderen Reihen immer für Alarm sorgen kann.

In der Defensive herrscht dagegen Alarm-Stimmung! Immer wieder zeigte sich die Viererkette mit Alphonso Davies, Minjae Kim, Dayot Upamecano und Sacha Boey wacklig bis sorglos - und für die Ansprüche des FC Bayern eindeutig zu häufig.

Negative Höhepunkte dabei: Das Foul von Boey an Tiago Tomás, das zum Strafstoß in der 47. Minute und damit zum Ausgleich der Wölfe führte. Und der Lapsus von Kim, der nur acht Minuten später den Ball gegen Patrick Wimmer verlor und den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Wolfsburger auf seine Kappe nehmen muss .

Bayern-Defensivproblem nicht neu

Erstaunlich früh sind die Bayern wieder mit einem Problem konfrontiert, das sie bereits in der vergangenen Saison unter Thomas Tuchel immer wieder beschäftigte: Die Abwehr ist zu löchrig. Besonders im Fokus: Kim und Upamecano, die als Innenverteidiger das Herzstück der Defensive bilden.

Kein Wunder also, dass - auch, weil die verletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito noch wochenlang ausfallen werden - offen die Möglichkeit eines Not-Transfers diskutiert wird.

Muss ein Not-Transfer her?

Die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen um Jonathan Tah entwickeln sich ebenfalls nicht weiter - Werkself-Boss Fernando Carro betonte noch am Freitag, dass er von einem Verbleib des Nationalspielers in Leverkusen ausgehe.

Bietet Goretzka die Lösung?

Doch bereits vor der Partie in Wolfsburg klang das versöhnlicher. Erst betonte Eberl unter der Woche nach dem Testspiel gegen Zürich (4:0), dass man „Leon nie schlechtgeredet“ habe und er ein Teil der Mannschaft sei. Am Sonntag ergänzte der 50-Jährige: „Er hat im Training sehr gute Leistungen gezeigt. Deswegen ist er auch heute im Kader.“ Man müsse sehen, was über die Saison hinweg passiere.