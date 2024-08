FCA: Uduokhai wechselt zu Besiktas

Nach Ermedin Demirovic verlässt auch Felix Uduokhai den FC Augsburg. Das Transfer-Ziel des Innenverteidigers liegt in der Türkei.

Erst kürzlich hatte der FCA für eine Ablösesumme von 21 Millionen Euro Ermedin Demirovic an den VfB Stuttgart abgegeben und somit einen weiteren Dauerbrenner verloren.

Der Top-Stürmer war in 124 Bundesliga-Einsätzen für Augsburg und den SC Freiburg auf 30 Treffer gekommen, traf für die Fuggerstädter in der zurückliegenden Spielzeit in 33 Partien 15 Mal.