Fix! BVB holt Wunschspieler Beier - alle Infos zum Dortmund-Transfer

Ricken: „Haben all unsere fünf Zielspieler verpflichten können“

Beier beerbt Füllkrug beim BVB

Kehl hob Beiers Vorzüge hervor. „Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr abgeklärt auf dem Platz und besticht durch sein Tempo, seine Laufbereitschaft und seine Torgefahr. Zudem ist er auf verschiedenen Positionen und in unterschiedlichen Systemen einsetzbar“, sagte er und sah zudem noch Potenzial. „Seine Entwicklung ist ganz sicher noch nicht am Ende, und wir werden ihm dabei helfen, noch besser zu werden.“

Beier: „Wir wollen Titel holen“

Auf Instagram verabschiedete sich Beier auch von den TSG-Fans. „Von der Akademie bis zu meinen ersten Profispielen und ersten Profi-Toren, hier Nationalspieler geworden - was ich der TSG, all den Menschen drumherum und den Fans zu verdanken habe, passt nicht in einen Text und wird der Sache auch nicht gerecht“, schrieb er in einem Statement und postete ein Video mit Stationen seiner Laufbahn dazu.