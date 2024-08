Florian Wirtz genervt: "Irgendwann ist es nicht mehr witzig"

von SPORT1 03.08.2024 • 14:29 Uhr Das Video, in dem Florian Wirtz Kartoffelprodukte rankt, ist mittlerweile Kult. Doch jetzt verrät der Leverkusen-Star, dass er den Witz gar nicht so witzig findet. Zudem spricht er über den Meisterkampf und seine eigene Zukunft.

Das Video ist mittlerweile Kult: Florian Wirtz stellt in einem TikTok-Clip für den DFB ein Ranking von Kartoffelprodukten auf und sagt dabei den Satz: „Normale Kartoffeln... ich würde sogar sagen auf die 1.“ Millionenfach wurde das Video im Internet geteilt. Jetzt verrät der Leverkusen-Star: Er ist davon ein wenig genervt.

„Also unterhaltsam finde ich es nicht“, sagte er in einer Medienrunde im Bayer-Trainingslager ganz offen. Er verstehe gar nicht so genau, warum das Video überhaupt so viral gegangen ist. Generell hätte er damit kein großes Problem, „aber wenn mir das die ganze Zeit von links und rechts zugerufen wird, versuche ich es einfach zu ignorieren. Es belastet mich nicht, aber irgendwann ist es dann auch an einem Punkt angelangt, dass es nicht mehr so witzig ist“, erklärte er.

Immerhin sagte er noch: „Ich mag trotzdem gerne Kartoffeln“.

Verteidigt Leverkusen seinen Titel?

Stattdessen soll der Fokus wieder auf dem Sportlichen liegen. Immerhin beginnt schon in wenigen Wochen die neue Saison, in der Leverkusen seinen Titel verteidigen möchte. Ob man auch Titelfavorit ist? „Die Bayern haben ein paar Spieler geholt, die sie natürlich verstärken werden. Aber ich glaube, dass der Unterschied auf jeden Fall nicht mehr so groß ist wie er in den vergangenen Jahren zwischen Bayern und den anderen Topmannschaften war“, meinte Wirtz.

Er und seine Mitspieler würden sich vor niemandem verstecken wollen, wissen aber auch, dass mit dem FC Bayern starke Konkurrenz existiert. „Wir versuchen natürlich, sie zu schlagen, aber es ist trotzdem Bayern München und die muss man immer auf dem Zettel haben“, sagte der offensive Mittelfeldspieler.

Florian Wirtz möchte mit Leverkusen den Meistertitel verteidigen

Doch nicht nur Bayern sei stark, sondern auch die Verfolger Leipzig und Stuttgart. „An der Spitze sind die Klubs ein bisschen enger zusammengerückt und ich glaube, dass die Liga davon profitiert, dass die anderen Mannschaften auch aufschließen.“

„Ich habe keinen Fahrplan“

Für Leverkusen wird es dementsprechend sicherlich nicht leicht, am Ende der Saison erneut ganz oben zu stehen. Umso glücklicher ist man, dass Superstar Wirtz geblieben ist. Doch wie sieht es in den kommenden Jahren aus? „Ich habe keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt. Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause“, erzählte der 21-Jährige.