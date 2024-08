Union zittert sich zum Heimsieg

Im Wirbel um den Last-Minute-Abgang des Nationalspielers Robin Gosens hat Union Berlin den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC St. Pauli gewann das Team von Trainer Bo Svensson am Freitag den Heimspiel-Auftakt unspektakulär mit 1:0 (1:0) und sprang zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Zuvor war bekannt geworden, dass Gosens kurz vor Transferschluss und nach nur einem Jahr in Berlin zur AC Florenz wechselt.