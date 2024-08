Union-Boss bestätigt Gosens-Hammer

Robin Gosens wird Union Berlin doch verlassen. Das bestätigt Geschäftsführer Horst Heldt am Freitagabend.

Was sich am Freitagnachmittag bereits anbahnte, ist für Union Berlin nun zur Realität geworden: Robin Gosens wird den Verein verlassen! Das bestätigte Horst Heldt am Freitagabend vor dem Ligaspiel gegen den 1. FC St. Pauli (Jetzt im Liveticker) auf Nachfrage von DAZN. Gosens zieht es wohl zur Fiorentina nach Italien.