Hamann: "Eberls Zukunft mit Kompanys Erfolg verbunden"

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist für Dietmar Hamann in der bevorstehen Bundesliga-Saison nach dem titellosen Vorjahr „von Tag eins an zum Siegen verdammt“. Doch nicht alleine aufgrund des umfassenden Umbaus bei den Bayern glaubt der Vizeweltmeister von 2002 an Bayer Leverkusens erfolgreiche Titelverteidigung: „Leverkusen ist die Mannschaft, die geschlagen werden muss, Leverkusen ist der Favorit“, sagte Hamann bei Sky.