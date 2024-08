Hoffenheim holt Brasilianer Chaves

„Er erhält nun die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, sich zu zeigen und perspektivisch an das Niveau hier in Hoffenheim anzupassen“, sagte Frank Kramer, Interims-Sportchef der TSG, über den 23-Jährigen, der als Stammkraft mit dem Nachwuchsteam der Selecao die Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris verpasst hatte.