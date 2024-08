Hohe Gehälter beim FC Bayern? Kahn kontert Vorwürfe

Oliver Kahn hat die immer wieder aufkommende Kritik an seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern zurückgewiesen. Der Ex-Bayern-CEO konterte speziell die Vorwürfe, er und der ehemalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätten durch die Bewilligung sehr hoher Spielergehälter die Arbeit des jetzigen Bayern-Bosses Max Eberl erschwert.

„Die Spielergehälter wurden immer mit dem Finanzvorstand und dem Aufsichtsrat abgestimmt und freigegeben. Alle waren sich einig“, sagte Kahn in einem Interview mit dem kicker .

„Die Quote der Gehaltskosten für den Spielerkader im Verhältnis zum Umsatz lag wie in der Vergangenheit unter 50 Prozent“, erläuterte Kahn. „Diese Größe ist im Vergleich zu anderen europäischen Klubs, bei denen sie teilweise bei 80 Prozent und mehr liegt, ein Top-Wert.“

Kahn verteidigt Bayern-Spielergehälter

Kahn ergänzte: „Jeder Verein, der in den letzten Jahren die Champions League gewonnen hat, hat weit höhere Gehaltskosten als der FC Bayern.“

Vor allem Leon Goretzka rückte zuletzt als Verkaufskandidat in den Fokus. Sein Vertrag wurde 2021 verlängert, der 29-Jährige gilt als Besserverdiener im Kader. Zuletzt gab es vermehrt Signale, dass er in den Planungen der Bayern trotz eines Vertrags bis 2026 keine allzu große Rolle mehr spielt, im Kader beim Pokalspiel in Ulm fand Goretzka keine Berücksichtigung.