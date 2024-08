Kompany: "Warum sollte man nicht alles gewinnen wollen?"

Der neue Bayern-Trainer sieht die hohen Erwartungen beim Rekordmeister unaufgeregt und nimmt seine Stars in die Pflicht.

Warum, fügte er an, „sollte man nicht alles gewinnen wollen? Ich musste schon als Sechsjähriger bei Anderlecht alles gewinnen und der Beste sein.“ Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt nach einem Jahr ohne Trophäe von einem „Generalangriff“ der Bayern auf alle Titel gesprochen.

Kompany erwartet Reaktion

Um die Ziele zu erreichen, nahm Kompany seine Stars vor dem ersten Härtetest am Samstag gegen Tottenham Hotspur in die Pflicht. Die letzte Saison sei „passiert“, betonte der 38 Jahre alte Belgier, „aber ich erwarte von jedem eine Reaktion. Die Reaktion will ich im Training und auf dem Feld sehen, definitiv beim ersten Spiel im Pokal.“