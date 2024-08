FC Bayern: Kompanys klare Botschaft an seine Stars

von SPORT1 02.08.2024 • 09:52 Uhr Der FC Bayern befindet sich aktuell auf seiner Asienreise im südkoreanischen Seoul. Auf einer Pressekonferenz am Freitag sendet der neue Trainer Vincent Kompany eine klare Botschaft an seine Stars.

Der Tross des FC Bayern hat am Mittwoch seine Asienreise begonnen und ist zum ersten Mal in Südkorea zu Gast. Bis zum 5. August bleiben die Münchener in Seoul. Dort freuen sich die Fans besonders über Minjae Kim, dessen Heimatland Südkorea ist. Am Freitagmorgen traten Kim und Trainer Vincent Kompany vor die Presse.

Der Neucoach wurde auf die vergangene titellose Spielzeit angesprochen und sendete dabei eine klare Botschaft an seine Stars: „Die letzte Saison muss keinen Spieler definieren, es ist passiert und ich erwartete eine Reaktion von der Mannschaft. Das möchte ich in der Bundesliga und im Pokal sehen.“

Vor dem ersten Härtetest in der Saisonvorbereitung am Samstag gegen die Tottenham Hotspur (ab 13 Uhr im LIVETICKER) hat Kompany ein wichtiges Ziel: Die Fitness seiner Spieler soll gesteigert werden. „Wir wollen eine gute Fitness aufbauen. Ich möchte die richtige Mentalität sehen, auch von den Spielern, die noch nicht lange im Training sind. Die meisten Spieler kommen morgen zum Einsatz, aber wir teilen uns die Einsatzzeiten gut ein“, so der 38-Jährige. SPORT1 hat die PK zum Nachlasen.

+++ Die PK ist beendet +++

Die Pressekonferenz hat nun ein Ende genommen. Heute Abend steht für die Bayern noch ein öffentliches Training an, ehe morgen das Testspiel gegen die Tottenham Hotspur stattfindet.

+++ Kompany über Druck +++

Warum sollte man seine Einstellung ändern, wenn man den Klub wechselt? Auch als Trainer will man immer gewinnen. Ich habe mit 6 Jahren bei Anderlecht angefangen. Immer mussten wir gewinnen – mit sieben, acht oder neun Jahren. Man musste immer gewinnen. So war es für mich von Geburt an. Das ist mein Mindset und das ändert sich nicht. Erfolg ist die Erwartung des Klubs und auch mein eigener Anspruch an mich selbst.

+++ Kompany über Müller und Neuer +++

Von außen wir das gerne verkompliziert. Ich habe selbst auf hohem Niveau gespielt und bin ein erfahrener Spieler gewesen. Thomas und Manuel sind Legenden, aber das heißt nicht, dass sie weniger arbeiten oder denken, sie müssten sich nicht mehr beweisen. Das Gegenteil ist der Fall: Man ist zur Legende geworden, weil man eben das Mindset hat, sich immer wieder neu beweisen zu wollen. Für mich ändert sich in der Arbeit nicht viel.

+++ Kompany über die Neuzugänge +++

Ich freue mich auf die neuen Spieler. Manchmal will man nicht nur eine große Qualität dazuholen, sondern auch eine neue Energie. Ich hoffe, dass sie alles geben werden, um mit diesem Club viele Erfolge zu feiern.

Vincent Kompany (l.) und Minjae Kim stellten sich den Fragen der Pressevertreter

+++ Kompany über das Testspiel gegen Tottenham +++

Wir wollen eine gute Fitness aufbauen. Ich möchte die richtige Mentalität sehen, auch von den Spielern, die noch nicht lange im Training sind. Die meisten Spieler kommen morgen zum Einsatz, aber wir teilen uns die Einsatzzeiten gut ein.

+++ Kompany über die titellose Saison +++

Die letzte Saison muss keinen Spieler definieren, es ist passiert und ich erwartete eine Reaktion von der Mannschaft. Das möchte ich in der Bundesliga und im Pokal sehen.

+++ Kompany über Kim +++

Die Aufmerksamkeit, die er aktuell hier bekommt, ist besonders. Wir haben viele Stars, aber er steht hier im Fokus. Hier wird ein anderes Leben geführt, wir bekommen als FC Bayern sehr viel Aufmerksamkeit. Wie er damit klarkommt, ist sehr gut.

+++ Kompany über die Abwehrprobleme +++

Es ist eine Mischung aus vielen Gründen, warum man Tore kassiert, das liegt nicht nur an der Viererkette. Als der Verein so viele Titel gewonnen hat, war nicht nur die Abwehr am besten, sondern es wurde als Team verteidigt. Ich habe mit Jérôme Boateng bei ManCity gespielt und das hat nicht gut funktioniert. Dann ist er zu den Bayern gewechselt und wurde einer der besten Verteidiger der Welt. Was ich damit sagen will, dass sich jeder steigern kann und Verteidigen ein Gemeinschaftsprojekt ist.

+++ Kompany betritt das Podium +++

Kim hat den Raum verlassen und Kompany sitzt nun vor den Pressevertretern.

+++ Kim über die Essenskultur +++

Ich bin sehr dankbar. Das ganze Team hat das Korean BBQ gestern sehr genossen. Vor allem Joshua Kimmich – er hat immer weitere Speisen bestellt. Wir hatten eine gute Zeit.

+++ Kim über die Stars im Kader +++

Ich mag eigentlich keine Aufmerksamkeit. Aber klar, hier liegt ein Fokus auf mir. Ich bin ja nicht der einzige Spieler, für den sich die Fans interessieren – auch hier nicht. Wir haben einen tollen Kader mit Akteuren wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Jamal Musiala. Ich hoffe, sie bekommen mehr Aufmerksamkeit als ich.

Minjae Kim (l.) und Heung-Min Son bei der Nationalmannschaft

+++ Kim über Landsmann Heung-Min Son +++

Ich habe schon gegen Son gespielt, aber nur im Training. Es ist das erste Mal im Spiel gegen ihn. Aber Tottenham besteht nicht nur aus Son. Sie sind eine gute Mannschaft und wir müssen als Team gegen sie antreten. Ich freue mich, wenn wir uns morgen auf dem Platz begegnen.

+++ Kim zu den Transfergerüchten +++

Wir haben einen neuen Trainer. Ich habe nie daran gedacht, den Verein zu verlassen. Ich will mich auf die neue Saison konzentrieren.

+++ Kim über Thomas Müller +++

Thomas Müller ist eine Legende, nicht nur bei Bayern München, sondern in Deutschland. Er probiert, jedem im Team zu helfen und ich freue mich, in einem Team mit ihm zu sein.

+++ Kim über seine erste Saisonvorbereitung +++

Es ist die erste richtige Vorbereitung, die ich in Europa absolviere. Für mich ist es wichtig, dass wir einen neuen Trainer haben, mit neuen Taktiken und für mich am wichtigsten ist es, dass wir schnell als Team zusammenwachsen.

+++ Kim über das Verhältnis zu Kompany +++

Es ist noch nicht lange her, dass Kompany zum FCB gekommen ist. Er mag Verteidiger, er will, dass wir 1:1-Situationen nicht verlieren. Ich lerne sehr viel, aber bisher war die Zeit zu kurz.

+++ Kim über die besondere Asienreise +++

Sehr aufgeregt und erfreut, mein Land meinem Team zu zeigen. Freue mich auf das Spiel. Ich habe meinen Mitspielern die Kultur und das Essen, aber auch das Land allgemein gezeigt. Ich möchte ihnen noch mehr beibringen.

+++ Die PK ist gestartet +++

Kim und Kompany stellen sich nun den Fragen der anwesenden Pressevertretern. Kim beginnt.

+++ Wie wird es mit Goretzka weitergehen? +++

Für Leon Goretzka wird es nach der Verpflichtung von João Palhinha im Kampf um einen Platz im defensiven Mittelfeld noch enger. Das hat auch Sportvorstand Max Eberl dem 29-Jährigen unmissverständlich zu verstehen gegeben. „Die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden. Da muss jeder für sich entscheiden, was dann sein Schritt ist und wie er den Konkurrenzkampf annimmt“, sagte Eberl bei der offiziellen Vorstellung Palhinhas bei der Frage zu Goretzkas Situation.

+++ Wechsel-Gerüchte im de Ligt +++

Aufgrund der Nachwehen der Europameisterschaft wird Matthijs de Ligt erst am Freitag in die Vorbereitung starten. Mit den Niederländern zog der Verteidiger bis ins Halbfinale ein. In den vergangenen Wochen wurde der 24-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Die Transfer-Gerüchte wurden zuletzt allerdings ruhiger, da United den 18-jährigen Abwehrmann Leny Yoro verpflichtet hat. Dieser zog sich jedoch im ersten Testspiel eine Fußverletzung zu und fällt drei Monate aus. Aus diesem Grund könnte ein Transfer von de Ligt wieder Fahrt aufnehmen.

+++ Samstag erster Härtetest +++

Die Bayern haben zuletzt zwei Testspiele absolviert. Nach dem 14:1-Sieg gegen die Amateure des FC Rottach-Egern gab es mit dem 1:1 gegen den Regionalligisten FC Düren einen ersten Dämpfer. Am Samstag um 13 Uhr (Hier geht‘s zum Liveticker) wartet dann das erste große Kaliber auf den Rekordmeister. In Seoul trifft das Kompany-Team auf die Tottenham Hotspur.

+++ Bayern profitieren von Kim-Verpflichtung +++

Kim ist im Sommer 2023 vom SSC Neapel in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Für den FCB absolvierte der 27-Jährige in der vergangenen Spielzeit 36 Pflichtspiele. Wie Bayerns Finanzvorstand Michael Diedrich zuletzt im Gespräch mit der tz verriet, profitiert der Verein nicht nur auf dem Platz vom Südkoreaner, denn seit des Transfers haben sich mehr als 1000 Fan-Clubs registrieren lassen.

+++ PK mit Kim und Kompany +++