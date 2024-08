Matthäus: Leverkusen hat "einen kleinen Vorsprung"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Doublegewinner Bayer Leverkusen im Kampf um die Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga leicht im Vorteil. "Ähnlich wie im vergangenen Jahr hat Bayer 04 einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei skysport.de: "Die neue Saison wird aber kein Selbstläufer, denn es kommt die Belastung in der Champions League dazu und der FC Bayern brennt darauf, die vergangene Saison vergessen zu machen."

Mit Blick auf den deutschen Rekordmeister hat Matthäus ein Problem außerhalb des Platzes ausgemacht. "Die Bayern haben ihre Finanzen im Griff, aber man ist vorsichtiger. Das liegt auch an den Spielergehältern, die in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind", so der 63-Jährige: "In diesem Punkt hat man etwas die Kontrolle verloren, und das soll jetzt korrigiert werden - was allerdings keine einfache Aufgabe für die Verantwortlichen ist."