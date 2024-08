FC Bayern: Nummer von Olise enthüllt - wer sie vor ihm trug

SPORT1 12.08.2024 • 10:54 Uhr Der FC Bayern verrät die neue Trikot-Nummer von Neuzugang Michael Olise. Das Juwel aus Frankreich beerbt zwei weniger erfolgreiche Träger - aber auch einen Weltmeister.

Neuzugang Michael Olise wird beim FC Bayern die Nummer 17 tragen. Das verriet der Rekordmeister in einer Meldung am Montag.

Der 53-Millionen-Transfer vom Premier-League-Klub Crystal Palace steigt nach seiner Silbermedaille mit Frankreich bei den Olympischen Spielen jetzt erst verspätet in die Vorbereitung beim FCB ein.

FC Bayern: Wer die 17 vor Olise trug

Spannend wird zu sehen sein, ob Olise mit der 17 mehr Glück hat, als seine direkten Vorgänger. Zuletzt trug die Nummer Bryan Zaragoza. Der Spanier wurde nach nur einer enttäuschenden Halbsaison wieder verliehen.

Davor lief Flop-Transfer Sadio Mané mit der 17 auf. Der einstige Superstar musste Bayern nach nur einem Jahr und einem Schlag gegen Leroy Sané 2023 wieder verlassen.

Die Nummer gehört zu den am wenigsten getragenen Nummern in der Bayern-Historie. Dennoch reiht sich Olise nun in eine Liste prominenter Vorgänger ein - darunter auch ein Weltmeister von 2014.

Nummer 17: Spätes Debüt in den 90ern

Christian Ziege entschied sich in der Saison 1995/1996 erstmals in der Vereinsgeschichte für die Nummer 17. Zuvor lief er jahrelang mit der 3 auf dem Rücken auf. Ein Jahr später wechselte der linke Mittelfeldspieler in die italienische Liga zum AC Mailand, seine Nummer fand jedoch prompt einen neuen Abnehmer.

Thorsten Fink, der zur Saison 1997/1998 frisch aus Karlsruhe in die Landeshauptstadt wechselte, übernahm die Nummer und gab sie insgesamt sechs Jahre nicht mehr her.

Kein Wunder, der gebürtige Dortmunder erlebte in dieser Zeit die beste Phase seiner Karriere. Insgesamt 236 Pflichtspiele absolvierte er für die Bayern und konnte mit dem Verein große Erfolge feiern - unter anderem den Titel in der Champions League 2001.

Van Bommel verpasst Nummer neues Image

Nach seinem Abgang im Jahr 2004 verschwand die Nummer erstmal von der Bildfläche, ehe ein niederländischer Abräumer sie zwei Jahre später wieder aus der Mottenkiste holte.

Mark van Bommel, der frisch vom großen FC Barcelona an die Säbener Straße wechselte, entwickelte die Nummer zu seinem Markenzeichen. Fortan brachte man die 17 mit harten Tacklings in Verbindung. Van Bommel war insgesamt viereinhalb Jahre für die Münchner aktiv. Nach dem Karriereende von Oliver Kahn wurde er sogar Kapitän.

Boateng sammelt Titel

Nach seinem Weggang im Jahr 2011 fand sich direkt ein Abnehmer für die Nummer, die inzwischen Kultstatus genoss. Jérôme Boateng, der zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt war, wollte mit der Trikot-Nummer die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers fortsetzen. Das ist ihm mehr als gelungen.

In zehn Jahren beim FC Bayern konnte Boateng zahlreiche Titel gewinnen, unter anderem zweimal das Triple! In Brasilien wurde er außerdem mit dem DFB-Team Weltmeister (allerdings mit der 20 auf dem Rücken - die 17 trug Per Mertesacker)

Nach Boatengs Abgang aus München ging die Nummer weiter an einen jungen Franzosen, der auf den Durchbruch beim Rekordmeister hoffte.

Mané beerbte erfolgloses Talent

Michael Cuisance spielte bereits mit der 11 und der 20 bei den Bayern auf den Rücken, ehe er nach Marseille ausgeliehen wurde. Nach seiner Rückkehr 2021 versuchte er es mit der 17.

