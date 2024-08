Bundesligist RB Leipzig muss in den nächsten beiden Punktspielen auf seinen Kapitän Willi Orban verzichten. Diese Strafe verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dessen Notbremse beim 1:0-Auftaktsieg gegen den VfL Bochum. Orban hatte in der 84. Minute von Schiedsrichter Benjamin Brand die Rote Karte erhalten, nachdem er den Bochumer Myron Boadu gefoult hatte. Der Spielführer fehlt damit am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Doublegewinner Bayer Leverkusen und am 14. September gegen Union Berlin.