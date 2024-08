Spott für Bayer-Helden: "Keiner hat sich interessiert“

Um die Schützen zu irritieren, platzierte sich Hradecky beim Elfmeterschießen leicht seitlich und nicht wie üblich in die Mitte des Tores. Den Schuss von Bayern-Leihgabe Frans Krätzig parierte der Keeper mit einem Hechtsprung in die linke Ecke. Diese Taktik ging bereits zum zweiten Mal auf, denn schon im letzten Test gegen Real Betis hatte der Keeper auf diese Weise pariert.

Hradecky freut sich über erfolgreiche Taktik

In der vergangenen Saison hatten die Stuttgarter die in Liga und Pokal ungeschlagenen Leverkusener dreimal am Rande einer Niederlage (1:1 und 2:2 in der Liga, 2:3 im Pokal). Doch auch diesmal blieb die Revanche aus.