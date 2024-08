Supercup: Hoeneß legt sich nach Abpfiff mit Wirtz an

Nach dem Supercup legt sich Sebastian Hoeneß mit Leverkusens Florian Wirtz an. Später gibt es die Aufklärung.

Beide mussten von mehreren Spielern getrennt werden. Wenig später gab Hoeneß bei Sat1 Aufschluss darüber, was der Grund war.

Hoeneß erklärt Streit mit Wirtz

Fest steht jedoch, dass die Emotionen von Beginn an überkochten. Spätestens nach der Roten Karte gegen Leverkusens Martin Terrier waren die Beteiligten nur schwer zu beruhigen.

Andrich: „Manchmal ein Tick zu viel“

Leverkusens Robert Andrich sagte bei Sat1 : „Du merkst von Anfang an, dass es um was geht. Dann bauen sich Szenen immer weiter auf, Rudelbildungen helfen dann auch nicht weiter und es werden Gelbe Karten umhergeworfen. Teilweise kamen die etwas zu schnell.“

Der Nationalspieler fügte an: „Emotionen gehören in gewissem Maß dazu. Manchmal war es ein Tick zu viel. Und wenn ich das sage, heißt das schon was. Es geht aber halt um einen Pokal.“