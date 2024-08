St. Pauli "niedergeschlagen" - aber: "Wir können bestehen"

SID 31.08.2024 • 06:37 Uhr Der Aufsteiger spielt gut mit, steht aber nach zwei Spielen ohne Tor und Punkt da.

Der Fehlstart für Aufsteiger FC St. Pauli ist perfekt: Nach dem zweiten Spiel in der Fußball-Bundesliga stehen die Hamburger ohne Tor und Punkt da. Von Panik ist aber noch nichts zu spüren. "Wir können in der Bundesliga bestehen, wenn wir so weitermachen", meinte Mittelfeldspieler Philipp Treu nach dem 0:1 bei Union Berlin am DAZN-Mikrofon: "Wir müssen nur Tore machen, aber das kriegen wir hin."

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim blieben die Hamburger auch an der Alten Försterei ohne Treffer, obwohl sie vor allem in der Schlussphase den Druck deutlich erhöht hatten. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, dann blöd in Rückstand geraten, aber wir haben alles versucht", sagte Treu, "wir können uns nichts vorwerfen, aber es hat leider nicht gereicht."