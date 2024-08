St. Pauli verlängert mit Kapitän Irvine

"Mit seiner Präsenz sowohl am Boden als auch in der Luft ist er an beiden Enden des Spielfelds ein wichtiger Faktor für unser Spiel", sagte Trainer Alexander Blessin über den Mittelfeldspieler. Seit 2021 bestritt Irvine 97 Pflichtspiele für die Hamburger, in denen ihm je 15 Tore und Vorlagen gelangen.