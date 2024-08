Supercup-Ansetzung: Popp mit gemischten Gefühlen

Alexandra Popp fühlt sich kurz nach den Olympischen Spielen in Paris noch müde. Am Sonntag spielt sie mit dem VfL Wolfsburg um den Supercup.

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp vom DFB-Pokal-Sieger VfL Wolfsburg betrachtet die Ansetzung des Supercups gegen Meister Bayern München rund zwei Wochen nach den Olympischen Spielen in Paris mit gemischten Gefühlen. "Ich weiß nicht, ob es optimal ist. Ob generell der Supercup gespielt werden muss, ist noch mal eine andere Frage, wenn man sieht, wie viel Belastung man auch hat", sagte Popp dem SID vor dem Duell am Sonntag in Dresden (18.15 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaSport).