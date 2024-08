DFB-Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg LIVE im Free-TV auf SPORT1

Der Supercup der Frauen zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg steht an. SPORT1 überträgt das Spiel am Sonntag LIVE ab 18.10 Uhr im Free-TV.

Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden treffen am Sonntag, 25. August, der FC Bayern München, seines Zeichens Deutscher Meister 2023/24 , und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg aufeinander. SPORT1 ist mittendrin und zeigt das Duell live ab 18:10 Uhr im Free-TV, Anpfiff ist um 18:15 Uhr. Steffen Bohleber kommentiert.

Rückkehr des Supercups der Frauen

Die Wiedereinführung des Supercups der Frauen markiert einen weiteren Meilenstein in dem Bestreben, dem Frauenfußball in Deutschland mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Der Wettbewerb wurde zuletzt 1997 ausgetragen, damals setzte sich Grün-Weiß Brauweiler, das seit 2009 als Frauenmannschaft des 1. FC Köln aufläuft, mit 1:0 gegen den FC Eintracht Rheine durch.

Ob das Ergebnis der Neuauflage in diesem Jahr ähnlich knapp wird, erfahren alle Zuschauer:innen am Sonntag, 25. August, live ab 18:10 Uhr auf SPORT1 . Steht es nach 90 Minuten Unentschieden, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Wer holt den ersten Titel der neuen Saison 2024/25?

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg trafen zuletzt im Finale des DFB-Pokals im Mai aufeinander. Wolfsburg entschied die Partie nach einem dominanten Auftritt mit 2:0 für sich , die Tore erzielten Jule Brand und Ex-Wölfin Dominique Janssen. Die „Wölfinnen“ gewannen damit den DFB-Pokal zum 10. Mal in Folge, was zuvor noch keiner anderen Mannschaft gelungen war.

Nun geht es gegen den FC Bayern um die erste Trophäe der neuen Saison. Spannung in Dresden ist garantiert, der Supercup gilt auch als Generalprobe für den Auftakt der Google Pixel Frauen-Bundesliga, die am 30. August in die neue Spielzeit startet. SPORT1 überträgt zum Saisonstart am Montag, 2. September, live ab 17:45 Uhr im Free-TV das erste Duell des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen.