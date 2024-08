Supercup heute mit Seltenheitswert: Das gab es zuletzt vor 31 Jahren

Supercup heute: So können Sie Leverkusen - Stuttgart live verfolgen:

Werder rundete Meistersaison 1993 mit Supercup ab

Dieselben Trainer führten ihre Teams am 1. August 1993 in den Supercup im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion. Vor 14.000 Zuschauern sah es lang nach einem Sieg für Bayer aus, in der 60. Minute von Andreas Fischer in Führung gebracht.