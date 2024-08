Vor Bundesliga-Auftakt: Bayern schiebt Testspiel ein

Der FC Bayern München bestreitet kurzfristig ein weiteres Testspiel gegen den Grasshopper Club Zürich. Am Freitag steht für den deutschen Rekordmeister im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm das erste Pflichtspiel der Saison vor der Tür. Vier Tage später soll vor dem Bundesliga -Start aber noch mal getestet werden. Die Partie findet am Bayern-Campus statt, der Anpfiff erfolgt um 11.30 Uhr.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Grasshopper Club Zürich so kurzfristig zugesagt hat, weil sie sich bereits im Ligabetrieb befinden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht“, sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.