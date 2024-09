14 Sekunden! Bayern-Wahnsinn in Kiel

Der FC Bayern hat bei Holstein Kiel einen irren Start hingelegt. Im Topspiel am Samstagabend ging der Rekordmeister schon nach 14 Sekunden durch Jamal Musiala in Führung.

Nach Auswertung des Datenanbieters Opta ist der Treffer des deutschen Nationalspielers der drittschnellste Treffer des FC Bayern in der Bundesliga-Geschichte. Nur Lothar Matthäus (13 Sekunden am April 1986) und Giovane Elber (elf Sekunden im Januar 1998) trafen schneller.

In der 7. Minute folgte der nächste Bayern-Treffer: Harry Kane erzielte sein zweites Saisontor in der Bundesliga. Doch damit nicht genug: Nicolai Remberg unterlief wenig später ein Eigentor nach Hereingabe von Jamal Musiala (13.), die Bayern führten 3:0. Kurz vor der Pause erhöhte Kane nach Vorlage von Kingsley Coman noch auf 4:0 (43.).

Das bislang letzte Team, das in dieser Zeitspanne mit drei Toren in Front lag, war ebenfalls der FC Bayern am 16. Februar 2020 in der Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln. Der Rekordmeister gewann damals 4:1.