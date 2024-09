Als der BVB in Bochum übel unter die Räder kam

Am Freitag findet das „kleine Revierderby“ zwischen dem BVB und Bochum statt. Eine kleine Zeitreise ins Jahr 1985 weckt Erinnerungen an eine üble Blamage der Schwarz-Gelben.

Dank des VfL Bochum gibt es seit drei Jahren immerhin wieder ein „kleines Revierderby“, heute Abend steigt es in Dortmund bereits zum 67. Mal in der Bundesliga ( ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Ein historisches Spiel im Ruhrstadion

Am 14. September 1985 mussten die Dortmunder ins Ruhrstadion und Klaus Fischer, der Ex-Schalker in Bochumer Diensten, gab die Parole aus: „Es geht hier um die Vormachtstellung des Fußballs im Ruhrgebiets.“

Der BVB gerät unter die Räder

So musste Csernai auch in Bochum wieder auf eine relativ unerfahrene Abwehr bauen, der junge Michael Zorc (23) gab den Libero, obwohl er eigentlich ein Mittelfeldspieler war.

Im Kicker unkte Reporter Harald Landefeld noch, es bestehe „die Gefahr eines Spiels nach taktischen Gesichtspunkten“. Die war recht schnell gebannt: Obwohl der torgefährlichste Mann auf dem Platz schon nach 16 Minuten verletzt ausfiel (Klaus Fischer), gab es ein Torfestival in Bochum. Vor 22.000 Zuschauern, für damalige Verhältnisse eine passable Kulisse, fertigte die Elf von Rolf Schafstall die Borussia so hoch wie nie ab – mit 6:1.

Hrubesch wird eingewechselt

Die Borussia wechselte in der Pause auch, Verteidiger Dirk Hupe musste raus. Für ihn kam der legendäre Horst Hrubesch, der natürlich in den Sturm ging. Der junge Günter Kutowski wurde in die Abwehr zurückbeordert und diese brach nun wie ein Kartenhaus zusammen. Gegen die diesmal ganz in Weiß gekleideten Bochumer erlebte die Borussia ihr blaues Wunder.