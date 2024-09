Ballon d'Or-Chef über Musiala: "Zu wenig"

Garcia nannte auf Anfrage von Münchner Merkur und tz drei Hauptgründe. "Erstens seine mangelnden Statistiken in der Champions League, wo er zum Beispiel genauso viele Tore wie Mathys Tel (zwei in der Saison 2023/24; d.Red.) erzielt hat. Das ist zu wenig für einen Spieler seines Kalibers. Auch in wichtigen Spielen wie dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid oder dem EM-Viertelfinale gegen Spanien, wo seine Leistungen nicht katastrophal, sondern eher neutral waren, konnte er nicht überzeugen." Dazu müsse man die schwache Saison von Bayern München berücksichtigen, ergänzte Garcia.