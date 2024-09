Bayern-Sorgenkind: „Er macht sich sehr viele Gedanken“

„Wir glauben an Tel, sein Talent“

Tel abschreiben will Kompany auf gar keinen Fall, im Gegenteil: Der Belgier, der sich auch in den vergangenen Wochen positiv geäußert hatte (“Ich war auch mal ein junger Spieler. Er muss einfach weitermachen“), versucht sich weiter als Mutmacher und Motivator: „Wir haben eine Mannschaft mit viel Konkurrenz, das ist auch gut. Wir glauben an Tel, an sein Talent. Es geht immer darum, was wir in einem Spieler sehen. Jetzt ist Konkurrenz da, und das ist auch gut so für einen Spieler.“