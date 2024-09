PK mit Kompany vor Bayern vs. Bayer heute live im TV, Stream und Ticker - Neuer fit?

Es ist das nächste Kracher-Duell im Kampf zweier Top-Teams um die Meisterschaft in der Bundesliga: Der FC Bayern erwartet am Samstag Meister Bayer Leverkusen und möchte mit dem fünften Sieg im fünften Spiel die Tabellenspitze ausbauen und den wohl auch in dieser Saison wieder ärgsten Titel-Konkurrenten auf Distanz halten. (Samstag ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)