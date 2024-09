Bayern-Youngster berichtet von Sensations-Debüt!

Es kommt nicht so häufig vor, dass Fußballspieler ihr Debüt in der Nationalmannschaft vor ihrem ersten Einsatz für eine Profimannschaft feiern dürfen. Bayern-Youngster Adam Aznou zählt seit vergangenem Montagabend zu diesem kleinen Kreis. Mit gerade einmal 18 Jahren, drei Monaten und sieben Tagen feierte der Außenverteidiger beim 1:0-Erfolg in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Lesotho sein Debüt für die marokkanische A-Nationalmannschaft. „Ich werde diesen Tag für immer in Erinnerung behalten, es war wie im Traum“, gab Aznou ein paar Tage später in einem Interview bei fcbayern.com einen Einblick in sein Seelenleben.