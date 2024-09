Bayerns Bessermacher: Eberls Wunsch erfüllt sich

Der französische Nationalspieler trumpfte bei einem Großteil seiner Einsätze auf und erzielte dabei in sechs Partien fünf Treffer. Zwischenzeitlicher Höhepunkt war dabei seine Leistung beim 5:0-Sieg der Bayern in Bremen.

Olise der entscheidende Mann

„Du hast in diese Truppe von hochtalentierten Flügelspielern einen Michael Olise reingesetzt, der das alles vitalisiert und auf den Kopf gestellt hat. Er hat für eine echte Konkurrenzsituation gesorgt, die dazu geführt hat, dass alle einen Schub gemacht haben“, sagt Kumberger in der aktuellen Folge des SPORT1 -Podcasts „ Die Bayern-Woche “. Und weiter: „Er ist derzeit der X-Faktor, die ganze Mannschaft besser zu machen.“

Eberl forderte immer wieder Wettkampf ein

In der Tat: In Bremen und gegen Zagreb trafen auch die teaminternen Konkurrenten des französischen Nationalspielers. Damit erfüllt sich der Wunsch von Sportvorstand Max Eberl, der immer wieder einen echten Wettkampf um die Startelfplätze heraufbeschworen hatte.

„Dafür ist Michael Olise der perfekte Transfer“, erklärt Kumberger. Gestandene Spieler wie Leroy Sané und Serge Gnabry stachele so etwas an. „Nicht nur das, was er auf dem Platz anstellt, sondern auch das, was er mit der Mannschafts-Chemie gemacht hat, macht das Clevere an diesem Transfer aus“, sagt der Insider.