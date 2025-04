"Egoistisches Verhalten": Für dieses BVB-Duo wird's jetzt eng

BVB-Duo lässt Mitspieler im Stich

Keine Zukunft für Gittens und Adeyemi?

Auf und Ab bei Adeyemi „erschreckend“

Anders sieht SPORT1-Reporter Sedlbauer die Lage bei Adeyemi: „Bei ihm habe ich so langsam den Glauben verloren, dass er jemals mehrere Spiele am Stück seine Klasse zeigen kann. Noch schlimmer finde ich bei ihm, dass er ja immer wieder Spiele hat, in denen er fleißig ist und zurückarbeitet. Dass er das dann, wie in Barcelona, überhaupt nicht an den Tag legt, ist erschreckend.“