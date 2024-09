Bitterer Rückschlag! Verletzungssorgen um BVB-Star

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund : Giovanni Reyna muss seine Länderspielreise vorzeitig beenden. Das teilte der US-amerikanische Fußballverband am Donnerstagabend via X mit.

Demnach zog sich der BVB-Profi eine Leistenzerrung zu und verpasst die Testspiele gegen Kanada und Neuseeland. In Kürze soll der 21-Jährige nach Dortmund zurückkehren. Wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Das nächste Spiel der Schwarz-Gelben steht am 13. September gegen den 1. FC Heidenheim an (20.30 Uhr).